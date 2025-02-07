Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) arasında Gençlik Programı protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen törene DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve İŞKUR İl Müdürü Erdoğan Şahin katıldı. Protokol kapsamında, 2024-2025 Bahar Yarıyılında uygulanacak İŞKUR Gençlik Programı için eğitimler düzenlenecek. DPÜ öğrencileri için 1.391 kontenjan ayrılan programda, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği, iş yeri motivasyonu, iş arama teknikleri, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler verilerek iş gücü piyasasına hazırlanmaları sağlanacak.

"Öğrencilerimiz için önemli bir fırsat"

Protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra kariyer planlamalarına da büyük önem verdiklerini belirtti. Kızıltoprak, "İŞKUR ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz hem eğitimlerine devam edecek hem de iş tecrübesi kazanacak. Haftada üç gün katılım sağlayarak bilgi, beceri ve çalışma disiplinini geliştirecekler" dedi.

İŞKUR İl Müdürü Erdoğan Şahin ise, program kapsamında öğrencilere katılım sağladıkları her gün için 1.083 TL ödeme yapılacağını, ayrıca Genel Sağlık Sigortası ve İş Kazası Meslek Hastalığı sigorta primlerinin yatırılacağını belirtti.

Öğrencilerin Kariyer ve Mezun Merkezi ile İŞKUR Gençlik Portalı üzerinden programa başvurabilecekleri bildirildi. Programın, gençlerin iş hayatına daha kolay adapte olmalarını sağlamak amacıyla önemli bir adım olduğu vurgulandı.