Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Uluslararası Değişim Programları’na katılan öğretim elemanı sayısı açısından ilk sırada yer aldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Uluslararası Değişim Programları’na katılan öğretim elemanı sayısı açısından ilk sırada yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelerin 2021 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporlarında yer alan veriler doğrultusunda hazırlanan 2022 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu yayınlandı.

DPÜ Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın, YÖK tarafından yayınlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporuna göre Dumlupınar Üniversitesinin uluslararası değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısı açısından ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Kaliteden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık, DPÜ’nün uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde yapılan çalışmaları neticesinde 48’i devlet ve 56’sı vakıf olmak üzere toplamda 104 üniversite arasında ilk sırada yer almasının oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ’nün bu başarısından duyduğu memnuniyetini dile getirerek, ilgili raporlarda kullanılmak üzere verilerin temin edilmesi, raporlanması ve arşivlenmesi aşamalarında büyük bir titizlik ve özveri ile çalışan Kalite Koordinatörlüğü başta olmak üzere, tüm emeği geçenlere teşekkür etti.