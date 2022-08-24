Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinde, “Tarihe Tanıklık Eden 5000 Yıllık İçecek Çay Ama Hangi Çay?” adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinde, “Tarihe Tanıklık Eden 5000 Yıllık İçecek Çay Ama Hangi Çay?” adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Fakültenin Gastronomi Sohbetleri dizisi çerçevesinde çevrim içi ortamda ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Kansu Gençer’in yönetiminde gerçekleştirdiği söyleşide, Çay Danışmanı, Eğitmeni, Artizan Tea, Turkish Tea Academy kurucusu Nilgün Yalçın konuşmacı olarak yer aldı.

Nilgün Yalçın, çay kültürü, çayın yiyecek içecek sektöründeki yeri, çay eğitimi, bahçeden tüketime çay üretim süreci, çay çeşitleri, çay kalitesi, çay demleme usulleri, çay ve sağlık arasındaki ilişki ve çayın bir gıda ürünü olarak yemeklerde kullanımı gibi konular hakkında bilgi verdi ve katılımcıların sorularını yanıtladı.