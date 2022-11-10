Kütahya Teknoloji Transfer Ofisi-DPÜ TTO A.Ş. tarafından Ağustos ve Ekim aylarında iki kez düzenlenen yazılım kampı programları sertifika töreni ile sona erdi.

Kütahya Teknoloji Transfer Ofisi-DPÜ TTO A.Ş. tarafından Ağustos ve Ekim aylarında iki kez düzenlenen yazılım kampı programları sertifika töreni ile sona erdi.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ TTO Koordinatörü Prof. Dr. Ersan Öz, programa katılan ve başarılı olan öğrenciler ile aileleri katıldı.

DPÜ Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinin akademisyenleri tarafından verilen eğitimlerle 34 öğrenciye 6 farklı bilgisayar dilinin öğretildiği Yazılım Kampı etkinliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kazım Uysal, "Çocuklarımız geleceğimiz. Onlar için mücadele ediyoruz. Çocuklarımız da büyüdüklerinde bu vatan ve millet için ter dökecekler. Bunun bilincinde olarak DPÜ TTO A.Ş. çok güzel bir organizasyona imza atarak çocuklarımızı hem eğitiyor hem eğlendiriyor. Ders veren Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği öğretim üyelerimize ve çocuklarımızın anne ve babalarına teşekkür ediyorum. Bu tür programların devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

DPÜ TTO A.Ş. koordinatörü Prof. Dr. Ersan Öz ise, "Bu kadar kısa sürede bu kadar önemli bilgisayar dillerinin öğretilmesinin güç olduğunu biliyoruz. Amacımız çocuklarımızı sıkmadan farkındalık oluşturmaktı. Bunu da başardığımızı görüyorum. Hem Sayın Rektörümüze hem ders veren hocalarımıza ve organizasyonda emeği geçen başta DPÜ TTO personeli Bayram Erol olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sertifikaların verilmesinin ardından tören sona erdi.