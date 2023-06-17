Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (DPÜ TTO) Koordinatörü ve Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz tarafından, Gaziosmanpaşa Teknoloji Transfer Ofisi’nde bilgilendirme semineri gerçekleştirildi

Bilgilendirme seminerine GOP TTO ve Teknopark yönetimi, GOP Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Temur’un yanı sıra firma temsilcileri katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü ve Tokat Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığının ortak davetiyle Tokatta çeşitli etkinliklerde konuşmacı olarak yer alan DPÜ Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. koordinatörü ve Kütahya Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, DPÜ TTO A.Ş. tarafından devam eden ve şimdiye kadar yapılan projeler ve bundan sonraki stratejileri hakkında hakkında bilgiler verdi ve tecrübelerini paylaştı.

Toplantı, soru cevap kısmı ve iş birliği anlaşmalarıyla sona erdi.