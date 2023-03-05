Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DPÜ TÖMER) eğitim gören yabancı öğrenciler tarafından Türkiye’yi etkileyen depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için hatim duası ve mevlit programı gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (DPÜ TÖMER) eğitim gören yabancı öğrenciler tarafından Türkiye’yi etkileyen depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için hatim duası ve mevlit programı gerçekleştirildi.

Üniversitenin Vakıf Cami’nde gerçekleşen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Hasan Göçmez ile DPÜ TÖMER öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasındaki sarsıntılarda yaşamını yitiren vatandaşların anıldığı mevlitte ilk olarak Yasin Suresi ve Hatim duası okundu. DPÜ TÖMER öğrencilerinin de Kur’an-ı Kerim’den sureler okuduğu mevlide katılanlar öğrenciler dualarla eşlik etti.

“Yaraları birlikte saracak, istikbale birlikte yürüyeceğiz”

Rektör Kazım Uysal, mevlitte yaptığı konuşmada, yaraları birlikte saracaklarını ve istikbale birlikte yürüyeceklerini söyledi.

Etkinliği düzenleyen öğrencilere ve DPÜ TÖMER yöneticilerine teşekkür eden Rektör Uysal,” Bu zorlu günleri birlik ve beraberlikle aşacağız. Yaraları birlikte saracak, istikbale birlikte yürüyeceğiz. Devletimiz güçlüdür, milletimiz yardımseverdir. Tüm dünyada kalbi bizimle atan gönlü bizimle olan kardeşlerimiz var. Üniversitemizde 90’a yakın ülkeden misafir öğrencilerimiz var. Sizler elinizden gelen yardımı yapmaya, acımızı paylaşmaya gayret ediyorsunuz. İnşallah tüm gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle el ele verip bu yaraları saracak ve bu zorlu badireden kurtulacağız. Ülkemizi istikbale daha güçlü ve güvenli şekilde taşıyacağız. Okuduğunuz hatimleri hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehitlerimize gönderdiniz. Allah bu hatimleri onlara cennet meyvesi olarak hediye etsin. Rahmeti ile muamele etsin. Yaralı kardeşlerimize şifalar versin ve milletimizi böylesi felaketlerden korusun. Bize de ders almayı nasip etsin” dedi.

Etkinlik yapılan ikramlarla sona erdi.