Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal, Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Tugay Komutanlığı adına Kurmay Başkanı Hava Piyade Albay Mustafa Baş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık, DPÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Münire Baysan ile akademik personelleri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal, "Dünyanın 89 ülkesinden eğitim gören öğrencilerimiz var. Burada Türkçe eğitimi aldınız. Kardeşlik bağlarımız daha da gelişti. Bizi daha iyi anladınız. Çünkü dilimizi öğrendiniz, bizi daha iyi çözdünüz. Bundan dolayı size teşekkür ediyorum. Güzel Türkçemizi dünyanın her yerinde konuşacağınıza, bayrağımızı dalgalandıracağınıza yürekten inanıyorum. Sevgili gençler 8 ay gibi kısa bir sürede Türkçeyi öğrendiniz. Eğitim sürenizi başarılı bir şekilde tamamladınız. Önünüzde daha 4 yıl var. Fakültenizdeki başarınız da Türkçedeki başarınıza bağlı. Çalışmaya öğrenmeye devam edin. Özellikle ben TÖMER’de görev yapan arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum, kendileri canla başla çalıştılar. DPÜ TÖMER ülkemizdeki üniversiteler içerisinde en iyi Türkçe eğitimi veren merkezlerinden bir tanesi. Sadece bu binada değil her yerde eğitim öğretime devam ediyorlar. Tüm gününü eğitime harcayan öğretim elemanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizin bu özveriniz sayesinde inanıyorum Türkçe dünyada hâkim dil olacak. Paydaş olduğumuz kurumlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Kütahya’mızda hızlı bir değişim oldu. Yabancı öğrenci sayımızdaki artış sayesinde Kütahya sokaklarında yoğunluk değişti. Bu vesileyle tüm kamu kurumlarına, STK’lara ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.Türkçe öğretmeye devam edeceğiz. Milletimizin bekası, geleceğimize dair hedeflerimiz var. Bu yolda azimle gayretle yürüyeceğiz" diye konuştu.

Suriye, Afganistan, Sudan, Özbekistan, Lübnan, Filistin, Ürdün, Gabon, Yemen, Pakistan, Fas, Kazakistan, Afrika ve Endonezya’dan ülkemize eğitim almak için gelen TÖMER öğrencileri, mezuniyet etkinliğinde, halk danslarını, sergileyerek, söyledikleri şarkılarla eğlendiler.

Tören, mezun olan öğrencilere belgelerinin sunulmasıyla sona erdi.