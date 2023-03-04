Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe Öğretim Merkezi, öğrencilerine yönelik Tavşanlı ilçesine sosyal uyum, bilgi ve kültür aktarımı gezisi düzenledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe Öğretim Merkezi, öğrencilerine yönelik Tavşanlı ilçesine sosyal uyum, bilgi ve kültür aktarımı gezisi düzenledi.

Konuyla ilgili Türkçe Öğretim Merkezinden yapılan açıklamada, "Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Bünyamin Han, Kütahya Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, görevli hocalarımız ve DPÜ TÖMER’de öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla Tavşanlı’ya düzenlenen gezide Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültemizin Dekan Prof. Dr. Ahmet Ağca tarafından tanıtımıyla başladı. Tavşanlı Belediyesi ziyaretiyle devam eden gezi, Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Dinçer’in eşliğinde Göbel Termal Tesisleri’nin tanıtımıyla devam etti. Burada düzenlenen yemeğe Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal da katılım gösterdi. Etkinliğin son bölümünde Ada Mesire Alanı gezisi ve bir leblebinin üretim evine gezi yapıldı. Öğrencilerimiz, düzenlenen etkinliklerden dolayı teşekkürlerini sundu” ifadelerine yer verildi.