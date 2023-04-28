Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Teknoloji Transfer Ofisi AŞ, üniversite tarihinde ilk kez bir TÜBİTAK-1601 BİGG projesini alarak uygulayıcı/paydaş kuruluş olmaya hak kazandı.

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı’nın (BiGG) girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürerek 450 bin TL yatırım desteği ile şirketleşmelerine olanak sağladığını söyleyen Kütahya Dumlupınar Teknokent Genel Müdürü Ekonomist Prof. Dr. Ersan Öz, ”Program başvuruları uygulayıcı ve paydaş kuruluşlar üzerinden gerçekleşmekte ve girişimcilerin iş fikri başvurularının toplanması ile değerlendirilmesi, başarılı bir girişime dönüşmesi için iş planı hazırlama desteği verilmesi de uygulayıcı kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Bilkent Cyberpark, MEF Üniversitesi, BilgeAdam ve Kütahya Dumlupınar TTO iş birliğinde 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı çerçevesinde açılan çağrı sonucu seçilen ve 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı’nın 1. aşama faaliyetlerini yürütecek uygulayıcı kuruluşlar arasında yer almaktadır. 1.aşamada başvurusu alınan projeler uygulayıcı/paydaş kuruluş tarafından bir komisyon oluşturulup değerlendirilir, komisyonun belirlediği projeler iş geliştirme planına dahil edilir. Eğitim ve mentorluk hizmeti verildikten sonra proje son halini alır ve TÜBİTAK’a teslim edilir.2. aşamada TÜBİTAK gelen projeleri değerlendirir ve uygun bulduğu projeleri uygulayıcı kuruluşlara bildirir. 3.aşamada proje sahiplerinden anonim şirket kurulması istenir ve tek seferde 450 bin TL’ye kadar yatırım destek ücreti hesaplarına yatırılır. BİGG fonu kurulacak şirkette yüzde 3 pay sahibi olacaktır” dedi.

“BiGG Marka, bugüne kadar 89 girişimcinin 16,65 milyon TL hibe almasına destek oldu”

Genel Müdür Ersan Öz, ”BiGG Marka, bugüne kadar 89 girişimcinin toplam 16.65 milyon TL hibe almasına destek olmuştur. Birçok girişimci adayının hayallerini gerçekleştirmesine destek olan BiGG Marka, teknoloji tabanlı iş fikri olan tüm girişimci adaylarını bekliyor. Programda temel girişimcilik eğitimleri, bire bir ve online iş geliştirme mentorlukları, sektör uzmanlarından dikey mentorluklar, yatırımcı görüşmeleri ve tasarım ile ön prototipleme destekleri bulunmaktadır. Tamamen girişimci ihtiyacına yönelik kurgulanan BiGG Marka ile iş fikrinizi nitelikli birer iş planına dönüştürebilirsiniz” diye konuştu.

Başvuru şartları

Programa ön başvuru tarihi itibarıyla üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci, herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi, belirtilen şartları taşıması halinde programa başvurabilecek.

Belirtilen şartlar

Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi desteği ya da TÜBİTAK 1512 programı 2. aşaması çerçevesinde destek almamış olmak. Ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak. Başvurular "kutahyatto.com" adresindeki formu doldurarak gerçekleştirilebilecek.