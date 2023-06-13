Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. tarafından düzenlenen ve bu yıl ikincisi planlanan proje pazarı çalışmalarına başladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde düzenlediği 1. Arge Proje Pazarı, üç ayrı kategoride ödüllendirmenin yapıldığı, birçok şehirden katılımın olduğu ve 114 projenin yer aldığı bir etkinlik olmuştu. Bu etkinliğe duyulan yoğun ilgiden dolayı 14-15 Aralık 2023 tarihlerinde II. Proje Pazarı Etkinliği düzenlenmesine karar verildi. Etkinlik çalışmaları için Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın ve şehirdeki sponsor sanayi kuruluşlarının değerli desteklerini arkasına alan proje pazarı organizasyon ekibi tanıtım çalışmalarına başladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Proje Pazarı Organizasyon Komitesi Başkanı ve DPÜ TTO A.Ş. Koordinatörü Prof. Dr. Ersan Öz, “Bu yıl da aynı heyecanla hazırlanıyoruz. Liseler, üniversiteler ve arge-tasarım merkezleri kategorilerinde çok değerli proje başvuruları olacağını biliyoruz. Kütahya ve tüm Türkiyeden başvurular bekliyoruz. Her kategoride ayrı ayrı olmak üzere birinciye 12 Bin TL, ikincilere 9 Bin TL ve üçüncülere 7 Bin TL para ödülü yanı sıra Kütahya Dumlupınar Üniversitemizin de ortağı olduğu Teknokent kuluçka merkezinde çalışma imkanı da vereceğiz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Fatih Şen başkanlığındaki proje pazarı organizasyon ekibi, uzman Bayram Erol ile birlikte etkinlik tanıtımları için Kütahya’daki liseleri ziyaret ederek gençlerin sorularını cevaplandırdı. İlk aşamada 5 lisenin ziyaret edildiği proje pazarı etkinliği öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Öğrencilerin, danışman hocaları ile birlikte çalışmaları, fikirleri ve projeleri ile proje pazarı etkinliğe katılımının önem arz ettiği vurgulandı.