Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) dış paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen Kalite Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Teknofest’te yürütülen projelerle üniversitenin büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) dış paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen Kalite Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Teknofest’te yürütülen projelerle üniversitenin büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Video konferans yoluyla gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Şahmurat Arık ile Kalite Danışma Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, DPÜ Kalite Danışma Kurulu üyelerinin fikirlerine önem verildiğini ifade eden Rektör Kazım Uysal, üniversitenin 2022 yılındaki önemli başarılarına dair bilgi verdi.

Rektör Uysal, Dumlupınar Üniversitesinin uluslararasılaşma öncelikli hedefi doğrultusunda devlet üniversiteleri arasında Avrupa Birliği fonlarında en büyük hibeyi kazanan 3. üniversite, akademik hareketlilik alanında 1. üniversite olduğuna, üniversite-kamu- sanayi işbirliği ile DPU Teknokent’in çalışma kapasitesine, Teknofest’te yürütülen projelerle büyük kazanımların elde edildiğine, seçkin üniversitelerin katıldığı yarışmalarda İHA ve SİHA’da serbest görevde söz sahibi olduğuna, GreenMetric derecelendirmesinde dünyada 273. sırada yer aldığına vurgu yaptı.

Rektör Kazım Uysal, DPÜ’nün stratejik amaçlar ve kalite güvence sistemi açısında önemli aşamalar kaydettiğini, bu konuda memnuniyet duyduklarını, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

DPÜ Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın, toplantının önemini belirtip üniversitenin 2022 yılı kalite çalışmaları hakkında bilgi verdi. DPÜ Kalite Koordinatörlüğü’nün çalışmalarını kamu mali kaynaklarının etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde ek bir bütçe kullanmadan yürüttüğünü, uyumlu ve verimli bir ekip çalışması ile var olanı belgelendirmek ve raporlamak için çalıştıklarını dile getirdi. Doç. Dr. Özgür Saygın, Kalite Koordinatörlüğü çalışmalarına desteklerinden dolayı Rektör Kazım Uysal’a ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık’a teşekkür ederek, 2022 KİDR çalışmalarına başlanıldığını belirtti.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Veli Oğuz, İl Milli Eğitim Müdür Yrd. Hamdi Sarı, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Öğrenci Konsey Başkanı Gülsen Özdemir’in de söz aldığı toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.