Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) Teknofest 2023’te iki şampiyonluk getiren KARANDA İHA ve DUSCART takımları, çalışmalarına destek veren firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.

Bedesten’de düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Şahmurat Arık, KARANDA İHA ve DUSCART takımlarının üyeleri ile şampiyon takımların projelerine destek sunan firmaların temsilcileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ’nün bu yıl 50’nin üstünde takımla başladığı Teknofest 2023 yolculuğuna emek sunan herkese teşekkür etti. Nisan sonunda İstanbul, Bursa ve Kocaeli’deki finallere 6 takımla kalındığını hatırlatan Uysal, çok büyük emeklerle gelinen bu noktada elde edilen iki şampiyonluğun çok kıymetli olduğunu ve öğrencilerin çok çalışarak elde ettikleri bu başarının tesadüfle açıklanamayacağını kaydetti.

Daha sonra Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Şahmurat Arık, üniversiteye başarılı sonuçlar getiren öğrencileri tebrik ettiler. Toplantıda KARANDA İHA ve DUSCART’ın kaptanları ve üyeleri de birer konuşma yaparak Üniversiteye ve destekleyicilerine teşekkür ettiler.

Etkinliğin sonunda katılımcılar DUSCART aracının önünde hatıra pozu verdiler ve KARANDA İHA’nın insansız hava aracını atölyelerinde incelediler.