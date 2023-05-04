TEKNOFEST 2023’te iki şampiyonluk kazanan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ni (DPÜ) bu yıl başarıyla temsil eden takımların eserleri, 100. Yılın Gençlerinden Teknoloji Sergisi, temasıyla Zafer Meydanı’nda sergilendi.

DPÜ TEKNOFEST takımları Kütahya protokolü ve halkı ile buluştu. Zafer Meydanı’nda Kütahya Valiliği önünde düzenlenen etkinliğe Kütahya Valisi Ali Çelik ve vali yardımcıları, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Jandarma Komutanı Albay, Murat Kırbaç, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, il müdürleri, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bu yıl TEKNOFEST’te iki ayrı kategoride birincilik elde eden DPÜ takımları KARANDA İHA’nın insansız hava aracı ve DUSCART’ın elektrikli otomobiline Kütahya halkı yoğun ilgi gösterdi ve etkinlikte öğrencilerimiz projeleri hakkında hem vatandaşlara hem de protokol üyelerine bilgi verdi.

Etkinlikte ayrıca öğrencilerin elde ettiği başarı için pasta kesildi. Etkinliğe katılanlar öğrenciler ve üniversite yönetimi, elde ettikleri başarıdan dolayı takımlara tebriklerini ilettiler.