Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi DPÜ Meslek Yüksekokulunda kariyer günleri kapsamında harita mühendisliği ve harita kadastro programı öğrencilere tanıtıldı.

DPÜ Tavşanlı MYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Başkanı Dr. Öğretim üyesi Ahmet Uslu ile Harita ve Kadastro Programı Sorumlusu Öğretim görevlisi Emre Gedik, Tavşanlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 2024-2025 Kariyer Günleri kapsamında 12. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Konferans salonunda Harita Mühendisliği ile Harita ve Kadastro Programı’nın tanıtımına yönelik söyleşi gerçekleştirdi.

Öğretim Görevlisi Emre Gedik, etkinlikte; Harita Mühendisliği, Harita Mühendisliği için gerekli beceriler, Harita Mühendisliği’nin çalışma alanları ve kariyer planlama konularında sunum gerçekleştirdi.

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Uslu ise etkinlikte; Harita Mühendisliği’nin gelecek projeksiyonu, Harita Mühendisliği’nde yükselen trendler ve iş fırsatları ile okulun Harita Kadastro Programı’nın tanıtımı konularında sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

Programın sonunda, öğrencilere yapılan bilgilendirme dolayısıyla akademisyenlere Tavşanlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından teşekkür edilerek, Müdür Yardımcısı Cihan Çınar tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

Tavşanlı MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, yaptığı açıklamada, "Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın da üzerinde önemle durduğu liselerde üniversite bölümlerinin tanıtımına yönelik faaliyetlere katkı sağlayan bu organizasyon dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür" ederim diyerek bu tür faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti.