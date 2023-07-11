Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda (MYO) lavanta bahçesi oluşturuldu.

Okulun bahçesinde, 4 dekar arazide yaklaşık 3 bin bitkinin hasadı yapılıyor. Açılış törenine Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Akar ve Furkan Dinçer ile belde belediye başkanları, protokol üyeleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, lavantanın ekonomik değerine dikkat çekerek bu bahçenin Tavşanlı için bir model olduğunu, üreticilere her aşamada desteğe hazır olduklarını söyledi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, yaptığı konuşmasında, DPÜ’de gerçekleşen tıbbi aromatik bitkiler ve geri dönüşüm projeleri hakkında açıklamalar yaparak Tavşanlı kampüsünde yapılan projeleri takdir ettiğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Uysal, "Umut ediyoruz ki gelecekte bölgemiz tıbbi aromatik bitkilerle lavanta koksun, kekik koksun, ada çayı koksun, bu güzel bitkilerle dolsun ve arılar gezsin bal aksın. İnsanlar gelsinler görsünler, inşallah Kütahya ovaları hem ekonomi olsun hem sağlık olsun bu bölge bu şekli ile bu isimle anılsın" diye konuştu.

"Tavşanlı’da ve Bölücek’teki bahçe tüm Kütahya’ya örnek olsun"

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir de, lavantanın çok kıymetli bir ürün olduğunu dile getirdi. Demir, "İsmet Hocamı tebrik etmek isterim. Çünkü Lavanta özellikle kozmetik sanayide çok kıymetli bir ürün. Lavantanın yağı Fransa’da Marsilya denilen şehrin Marsilya olmasına sebep olan ürün. Lavanta bahçeleri ile bütün turizmi Fransa’da kendi üzerine toplayan bir şehir. Halkımıza bunu doğru şekilde anlatabilirsek lavantanın hem endüstriyel anlamda, ekonomi anlamda nasıl faydasının olduğunu, psikolojik anlamda rahatlatıcı etkisini olduğunu, ada çayı ve kekiğin daha ileriki safhalarda Kütahya gibi bir şehirde üretilip satılabileceğini gösterme şansımız var. Dün de Simav’daydık. Simav’da kestane kolonyasını ve kozmetik ürünleri belediye yapıyor. Bizlerde onlara destek olmak içi artık uluslar arası markaların ürünlerini değil, kendi şehrimizin markası olan Simav kolonyasını, Simav sabunlarını kullanıyoruz ve kullanmanızı tavsiye diyoruz. Ürünlerimize sahip çıkacağız. Böylesine bir bahçe Tavşanlı’da ve Bölücek’teki bahçe tüm Kütahya’ya örnek olsun" şeklinde konuştu.