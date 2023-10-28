Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu’nda Cumhuriyetin 100. Yıl Dönümü kutlama programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayan programda açılış konuşmasını MYO Müdürü Prof.Dr.İsmet Çelik yaptı.

100. Yılını kutladığımız Cumhuriyet dolayısıyla yaşadıkları gururu ve sevinci paylaşan Prof.Dr.Çelik Filistin’de yaşanan olaylardan dolayı duyduğu üzüntülerini de belirterek bir an önce iki ülke arasında huzur ve barışın oluşmasını temenni etti.

Programda devamında Milli Mücadelemizin Manevi Dinamikleri konulu konuşmasını İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan yaptı. Müftü Asan konuşmalarında Türk milletinin milli mücadele ruhunu örneklerle açıklayarak gençlere milli bilinç, birlik beraberlik konularında bilgi aktardı. Daha sonra konuşmasını yapan MYO Müdür Yardımcısı Öğr.Gör. Nur Hoşgör Cumhuriyet yönetim şeklinin esaslarını ve Türk milletinin yapısına en uygun yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğunu örneklerle açıkladı.

Konuşmaların ardından terörle mücadele gazisi Recep Şanlı ile Tavşanlı Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği adına Tahsin Aydoğdu Cumhuriyetimizin önemi, milli mücadele, terörle mücadele, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyet konularında duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Program DPÜ Kariyer Merkezinin Capture The Flag (Bayrağı Yakala) yarışmasında başarılı olan ve siber saldırı, savunma, kriptoloji ve tersine mühendislik konularında eğitimlere katılacak olan İnternet Ağ Teknolojileri Programı öğrencisi Oğuzhan Arslan’a Kaymakam Hayrettin Baskın tarafından ödül verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

Program , İlçe Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Jandarma Komutanı J.Ütğm Canberk Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Tavşanlı Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Yusuf Karaduman ve üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Bilal Yasa ve üyeleri, DPÜ akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımlarıyla düzenlendi.