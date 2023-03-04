Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden geçtiğimiz ay 11 ilin etkilendiği deprem bölgesine yardımlar devam ediyor. DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu, depremzede vatandaşlara destek veriyor.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden geçtiğimiz ay 11 ilin etkilendiği deprem bölgesine yardımlar devam ediyor. DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu, depremzede vatandaşlara destek veriyor.

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik’in eş güdümünde yapılan yardım faaliyetinde, okul akademik ve idari personeli topladıkları oyuncak, kıyafet, gıda ürünleri ve kitap gibi yardım malzemelerinin Öğretim Görevlisi Mustafa Çağrı Demir’in gözetiminde Hatay’a ulaştırıldığı belirtildi. Antakya, Samandağ ve Kırıkhan ilçelerindeki insani yardım çalışmalarında DPÜ’yü temsil eden Öğretim Görevlisi Mustafa Çağrı Demir, temasta bulunduğu kişi ve kurumlara Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin desteğini bildirdi. Beraberinde götürdüğü oyuncakları Samandağı ilçesinde kurulan çadır kentteki çocuklara dağıtan ve depremzede öğrencilerle de bir araya gelen Öğretim Görevlisi Demir, bölgeye desteğin sürmesinin önemine dikkat çekti.

MYO’dan yapılan açıklamada, "Bu yardımların toplanması ve koordinasyonunda emeği geçen başta müdürümüz Prof. Dr. İsmet Çelik olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize duyarlılıkları ve maddi manevi destekleri için teşekkür ederiz. Yaşanan depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm depremzede vatandaşlarımızın daima yanlarında olacağımızı bilmelerini isteriz. yaralarımızı hep birlikte saracak, omuz omuza vererek bu zorlu günleri de aşacağız" denildi.