Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) akademik teşvik almaya hak kazanan akademisyenler ile akademik yükseltme hakkı kazanan öğretim üyeleri için Simav Teknoloji Fakültesi ve Simav Meslek Yüksekokulunda tören düzenlendi.

İlk olarak Simav Teknoloji Fakültesinde gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı ve Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Gavas, dekan yardımcıları Doç. Dr. Vedat Taşdemir ve Doç. Dr. Mustafa Tosun, Simav MYO Müdürü Prof. Dr. Alaattin Kaçal ile akademik ve idari personel katıldı.

“Akademisyen sayımız her geçen yıl artmaktadır”

Törende yaptığı konuşmada, akademik teşvik alan ve akademik yükselmeye hak kazanan öğretim üyelerini tebrik eden Prof. Dr. Kazım Uysal,” Geleneksel olarak düzenlediğimiz Akademik Teşvik Törenlerimizin bir yenisi için Simav Teknoloji Fakültemizde bir araya geldik. Üniversitemizin günden güne daha iyiye gittiğini görmekteyiz. Akademisyen sayımız her geçen yıl artarken kadro bekleyen personelimizin sayısı da oldukça azalmıştır. Kadro sıkıntısı yaşamayacağını bilen akademisyenlerimiz işine odaklanıyor. Bu durum da sayılara yansımaktadır. Akademik teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanı sayımız son 2 yılda yüzde 62’nin üzerinde artmıştır. Bunun yanında yayın sayısı ve akademik teşvik ortalama puanında da yıldan yıla bir artış vardır. Bu durum sadece nicel değil aynı zamanda nitel olarak da ilerleme olduğunu göstermektedir. Ayrıca BAP desteği ve Erasmus KA171 çerçevesinde hibe alınan ülke sayısındaki artış da hem öğrencilerimize hem de akademik personelimize imkanlar sunmaktadır. DPÜ geçen sene yurt dışına en çok akademisyen gönderen ve yurt dışından en çok akademisyeni ağırlayan üniversitelerden biri oldu. Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ülkelerin sayısını 4 yılda 4’ten 23’e çıkardık. Biz iyiyiz, daha da iyi olacağız. Ben bu vesileyle akademik teşvik ve akademik yükseltme alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Üniversitemizin gelişimine katkı sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İkinci tören Simav MYO’da”

Simav MYO’da Meslek Yüksekokulunda düzenlenen ikinci törende konuşan Simav MYO Müdürü Prof. Dr. Alaattin Kaçal, akademik teşvik alan ve yeni atanan akademisyenleri tebrik etti ve DPÜ’ nün önde gelen Meslek Yüksekokullarından birisi olan Simav Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinin özveriyle derslerini yürüttüklerini ve üniversitenin yayın ortalamasının yükseltilmesine de önemli katkılar sağladıklarını belirtti.

Törende katılımcılara hitap eden Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal,” Geleneksel olarak yapılan Akademik Teşvik Törenlerimizin birisini de bugün Simav Meslek Yüksekokulumuzda gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizin yayın sayısı ve akademik teşvikten yararlanma oranı nitel ve nicel olarak sürekli artmaktadır. Ben bu vesileyle akademik teşvik alan ve akademik kadro alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Üniversitemize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Her iki törenin ardından akademik teşvik alan öğretim elemanlarına belgeleri verildi ve yeni atanan öğretim üyelerine cübbeleri giydirildi.