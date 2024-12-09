Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, 30. kuruluş yıl dönümünü düzenlenen özel bir programla kutladı.

Açılış konuşmasını yapan DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Özdilek, fakültenin 1994 yılında Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü ile başlayan yolculuğunu, 1999 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve 2020’den itibaren Spor Bilimleri Fakültesi olarak sürdürdüğünü hatırlattı. Bugüne kadar 4 bin 718 mezun verdiklerini belirten Özdilek, “Mezunlarımızla Türkiye’nin her köşesinde karşılaşabiliyoruz. Bu buluşmayı mümkün kılan aidiyet ve gönül birliği, fakültemizin temel değerlerini yansıtıyor” dedi.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ise konuşmasında, dünyadaki önde gelen üniversitelerin bir başka başarısının da spor olduğunu ifade ederek, DPÜ’nün de sporda ve diğer alanlarda başarılı bireyler yetiştirme hedefinde olduğunu vurguladı.

Program, akademisyenler ve mezunların üniversite hatıralarını paylaşmaları, fakülteye emeği geçenlere ve mezunlara plaket takdimi ile sona erdi. Etkinlikte ayrıca katılımcılara ikramlar sunuldu.