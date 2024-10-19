Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyoloji Topluluğu öğrencileri, şehrin tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Kütahya’da "Helal Gıda ve Boykot" konulu konferans Kütahya’da "Helal Gıda ve Boykot" konulu konferans

Öğrenciler, tarihi Hisar Kalesi, konakların bulunduğu Germiyan Sokak, Ulu Camii, Macarevi, Çini Müzesi, 7 Göller ve Şehzadeler parkları ile Kent Tarihi Müzesi’ni ziyaret ettiler.

DPÜ Sosyoloji Topluluğu Başkanı Mehmet Celal Yıldıztaş, yaptığı açıklamada, "Kütahya 7 bin yıllık geçmişi olan tarihi bir şehrimiz. Öğrenci arkadaşlarımız Kütahya’nın tarihi ve turistik yerlerini gezerek, yetkililerden detaylı bilgiler aldılar. Bize bu imkanı sağlayan Kütahya Belediyesine teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: iha