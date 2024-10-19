Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyoloji Topluluğu öğrencileri, şehrin tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Öğrenciler, tarihi Hisar Kalesi, konakların bulunduğu Germiyan Sokak, Ulu Camii, Macarevi, Çini Müzesi, 7 Göller ve Şehzadeler parkları ile Kent Tarihi Müzesi’ni ziyaret ettiler.

DPÜ Sosyoloji Topluluğu Başkanı Mehmet Celal Yıldıztaş, yaptığı açıklamada, "Kütahya 7 bin yıllık geçmişi olan tarihi bir şehrimiz. Öğrenci arkadaşlarımız Kütahya’nın tarihi ve turistik yerlerini gezerek, yetkililerden detaylı bilgiler aldılar. Bize bu imkanı sağlayan Kütahya Belediyesine teşekkür ederiz" dedi.