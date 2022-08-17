Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (DPÜ BİDB) bilgi güvenliği alanındaki çalışmalara büyük katkı sunacak ISO 27001: 2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip oldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (DPÜ BİDB) bilgi güvenliği alanındaki çalışmalara büyük katkı sunacak ISO 27001: 2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip oldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, uluslararası belgelendirme kuruluşu BBS tarafından yapılan denetimlerde, uyguladığı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin ISO 27001 standardına uyduğunun belirlenmesiyle, Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Onayı ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı ISO 27001: 2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazandı.

Daha önce 2019 yılında da ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazanan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kazandığı bu yeni sertifika ile bünyesindeki bilgi sistemleri varlıklarını ve bu varlıklara erişim sağlayan birim çalışanlarını uluslararası ölçütlerle yönetebilme yetkinliğini belgelemiş oldu. Böylece bu birimlerin iş süreçlerini üniversite çerçevesinde kullanılan Elektronik Belge Yönetim sistemi faaliyetlerinin yürütülmesi ve bilgi sistemlerinin yapısına hizmet yazılım veya donanım destek sağlayıcılarından temin edilen hizmetlerin yönetimi konusunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının uzmanlığı bir kez daha kesinlik kazandı.

Konuyla ilgili DPÜ BİDB’ den yapılan açıklamada, kullanılmaya başlanan ISO 27001: 2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile Üniversitenin iş akış süreçlerinde sürekliliğin korunması, iş akışlarında yaşanan zaman kaybının azalması, bilgi varlıklarına erişim konusundaki güvenlik arttırılacak ve gizliliğinin daha etkin korunması sağlanacağı belirtildi.