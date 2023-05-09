Kütahya’nın Gediz ilçesinde TEKNOFEST 2023 İnsansız Hava Aracı Kategorisi’nde şampiyon olan Dumlupınar Üniversitesi KARANDA İHA takımı Gediz Yunus Emre Proje Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluştu.

Yunus Emre Proje Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen buluşma programında şampiyon takım öğrencileri başarı hikayelerini anlatarak önümüzdeki yıllarda Gedizli öğrencilerin de bu başarılara ortak olması hususunda tavsiyeler verdiler. Ayrıca liseli öğrencilerden gelen soruları yanıtladılar.

Öğrenci buluşmasında DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal öğrencilere yarışma sürecini anlatarak, Dumlupınar Üniversitesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

DPÜ KARANDA İHA takımını Yunus Emre Proje Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Müdür Mustafa Aslan kendi öğrencilerine, “bu tür başarılarda sizler de bulunabilirsiniz. Kendinize güvenmeli ve çok çalışmalısınız” dedi.

Müdür Aslan ayrıca DPÜ Rektörü Prof.Dr. Kazım Uysal’a KARANDA İHA takımına teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

Yunus Emre Proje Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa Programa KARANDA İHA ve DUSCART şampiyon ekibinin yanı sıra DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Özen ve Okul Müdürü Mustafa Aslan, öğretmenler katıldı.