Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversitelerinin Suriye’nin eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir misyon üstlenebileceğini belirterek, "Biz, Suriye’nin öğretmenlerini yetiştirmeye talibiz" dedi.

DPÜ İletişim Topluluğu tarafından düzenlenen “İletişim Zirvesi”nde konuşan Rektör Kızıltoprak, "Sayın dekanımızla görüştük. Biz, Suriye’nin öğretmenlerini yetiştirmeye talibiz. Yeni Suriye inşa edilirken sanat, matematik, dil, fizik, tarih gibi farklı branşlarda öğretmenleri yetiştirme kapasitemiz ve birikimimiz var. Bu faaliyetleri sürdürmek için kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"DPÜ 8 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor"

Rektör Kızıltoprak, üniversitelerinin 8 binden fazla uluslararası öğrenciye eğitim verdiğini hatırlatarak, Suriyeli öğrencilerle de özel projeler geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti. "Suriye ile ezelden beri akrabayız. Süleyman Şah ve Evliya Çelebi’nin izinden giderek bu bağı güçlendireceğiz" diyen Kızıltoprak, kültürel ve tarihi bağların önemine dikkat çekti. Üniversitenin sadece akademik değil, insani ve ahlaki görevlerini de yerine getirdiğini vurgulayan Rektör Kızıltoprak, bu kapsamda Domaniç Meslek Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinin Suriyeli öğrencilerle ilgili projelerde aktif rol aldığını belirtti. Konuşmasında öğrenciler, akademisyenler ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Kızıltoprak, "Yeni yılda ülkemizin daha büyük, toplumumuzun daha mutlu, bölgemizin ise daha huzurlu olmasını diliyorum. Akademik ekibimizle birlikte bu gönül işlerini de yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.