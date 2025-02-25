Türkiye Çalışma ve İş Kurumu tarafından düzenlenen, İŞKUR Gençlik Programı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencilerinden büyük ilgi görüyor. Üniversite öğrencilerinin sigortalı ve maaşlı olarak çalışmasını sağlayan programa yapılan başvuru sayısı 3 bine yaklaştı.

İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü, öğrencilerin programa ilişkin sorularını yanıtlamak ve başvurularını kolaylaştırmak amacıyla Bedesten’de bir bilgilendirme standı açtı.

İŞKUR’dan alınan bilgilere göre, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri için bin 391 kişilik kontenjan ayrıldı. Ancak başvuruların hızla artmasıyla birlikte sayının 4 bini aşması bekleniyor.