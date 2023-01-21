Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) arkeopark tasarımıyla hayata geçecek olan müze için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) arkeopark tasarımıyla hayata geçecek olan müze için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Üniversite bünyesinde yer alacak müzenin açılışına ilişkin çalışmaları yürüten DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Müzesi’nin açılışına ramak kaldı. Türkiye’de eşine az rastlanır uygulamalardan biri olan üniversite müzesi “Arkeopark” oluşturma yaklaşımı ile düzenlenecek dış mekân sergilemeleri ile tamamlanmış olacak. 2022 yılı içerisinde çalışmalara başlanan ve Evliya Çelebi Yerleşkesinin en ideal noktalarından birinde yeni müze binasına kavuşan Dumlupınar Üniversitesi Müzesi, koleksiyon bakımından zengin ve Kütahya’nın tarihi geçmişi hakkında daha fazla bilgi verebilmesi için çabalar sürdürülüyor. Fiziki olarak kapalı alanı tamamlanan ancak dış mekânda sergilenecek eserlerin nasıl sergilenebileceğine ilişkin alan projelendirmesine devam edilen çalışmalarda sona gelindi. Müzenin koleksiyonunda yer alacak eserleri çeşitlendirmek amacıyla Kütahya’nın Altıntaş ilçesindeki Altıntaş ve Yapılcan, Aslanapa ilçesindeki Adaköy, Dumlupınar ilçesindeki Allıören köyleri ile Kütahya il merkezine bağlı Seyitömer beldesindeki açık alanlar ile depolarda bekleyen, Kütahya halkının görme olanağı bulamadığı tarihi eserler, Kütahya Müze Müdürlüğünün izni ve kontrolünde birer birer Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesine taşınıyor” denildi.

“Eserler yerleşkeye getirilmeye başlandı”

En son Kureyşler köyünde yer alan tarihi niteliği yüksek olan eserler Dumlupınar Üniversitesi Müze Binası dış mekânına taşındığı belirtilen açıklamada,” Eserler taşınmadan önce Kureyşler Köyü’nde yer alan depo ve açık alanda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Muammer Gavas, DPÜ GSF Dekanımız Prof. Dr. Levent Mercin, Dekan Yardımcımız Doç. E. Evin Kılıçkaya, Kütahya Müze Müdür Vekili Sevgi Gürdal, Sanat Tarihi Uzmanı Seher Duğan ve Arkeolog Fatih Yıldırım’dan oluşan heyet tarafından incelendiler. Getirilmesi uygun bulunan eserler belirlendikten sonra bu eserlerin DPÜ Müzeler Müdürlüğü Uzmanı olan GSF öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. F. Çağım Özcan ve Müdür Vekili Seher Duğan, DPÜ GSF Fakülte Sekreteri Abdullah Sert’in gözetiminde eserlerin müze alanına transferi sağlandı. Hem Üniversitemize hem de Kütahya’ya değer katacağı düşünülen müzemizin çok yakında açılması planlanmaktadır. Başta Üniversite öğrencilerimiz olmak üzere, Kütahya halkına, Türkiye’ye ve tüm dünyaya kültür ve tarih konusunda görsel ve metinsel bilgileri aktaracak olan müze, eğitim amaçlı kullanılabilecek şekilde tasarlanması ile de yaşayan müze misyonunu yerine getirmiş olacaktır” ifadelerine yer verildi.