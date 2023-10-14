Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri için Kütahya Dumlupınar Üniversitesine tanıtım amacıyla gezi düzenlendi.

YKS sınavına daha verimli ve istekli çalışma, üniversite bölüm hedefleri belirleme ve Dumlupınar Üniversitesini tanıma amacıyla 12. sınıfta eğitim gören 37 öğrenci Okul Müdür Yardımcısı Sait Bütün ve Matematik Öğretmeni Kübra Sancı koordinesinde Dumlupınar Üniversitesini ziyaret etti.

Üniversite tanıtımları çerçevesinde yapılan ziyarette Dumlupınar Üniversitesinin tüm fakültelerinin fakülte sekreterleri öncülüğünde öğrencilere tanıtıldığını söyleyen Okul Müdürü İsmail Aydın,” Mühendislik fakültesindeki araçların tanıtımını bizzat orada eğitim gören öğrenciler yaptı. Üniversite tanımından sonra dönüşte Aizonai Antik Kentini ziyaret eden öğrencilerimiz, ilimizin tarihi değerini de görme imkanına kavuştular. Geziyi düzenleyen Okulumuzun Sosyal Etkinlik Komisyonu öğretmenlerine, gezide görev alan Okul Müdür Yardımcısı Sait Bütün’e, okulumuz Matematik Öğretmeni Kübra Sancı’ya, gezinin yapılmasında emeği olan İlçe Kaymakamımız İsmail Tosun’a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Cebeci’ye, gezi için otobüs imkanı sunan Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan’a teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de edindikleri bilgi ve tecrübelerini, ders çalışma azimlerine katmalarını ve iyi bölümler kazanmalarını temenni ediyorum” dedi.