Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Esere ve Emeğe Saygı Yarışması’nda Türkiye ikinciliği ve sergileme ödülü kazandı.

Konuyla ilgili Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada,” Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (GESAM) düzenlediği Esere ve Emeğe Saygı temalı ve tüm tasarımcılara açık olan ulusal afiş yarışmasında fakültemizin Görsel İletişim Tasarımı bölümü akademisyenimiz Öğr. Gör. İlhami Diksoy, ikincilik ödülünü aldı. Toplam 20 kategoride ödül verilen yarışmada ikinci sınıf öğrencimiz Nurdan Efe de sergileme ödülüne layık bulundu” ifadelerine yer verildi.

Türkiye genelinde düzenlenen ve esere ve emeğe saygı konusunda farkındalık oluşturulması beklenen yarışmada, başarılı bulunan eserlerin Ankara’nın ardından İstanbul ve Van illerinde de sergileneceği bildirildi.