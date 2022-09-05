Teknofest Karadeniz’de Kütahya Dumlupınar Üniversitesini (DPÜ) temsil eden takımlardan Karanda İHA, medyanın ve ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Teknofest Karadeniz’de Kütahya Dumlupınar Üniversitesini (DPÜ) temsil eden takımlardan Karanda İHA, medyanın ve ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Samsun Çarşamba Havalimanı’nda bu yıl 5.’si düzenlenen Teknofest’e Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması şampiyonu unvanıyla katılan Karanda İHA Takımı, ilk 2 günde 200 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapan Teknofest’te yaptıkları çalışmaları tüm ülkeye duyurdular.

Dumlupınar Üniversitesi standına yapılan ziyaretler takıma gösterilen ilgiyi gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, TR Eğitim ve Teknoloji Genel Müdürü Çağlar Demirkan şampiyon takımımızın ödüle layık görülen İHA’sını inceleyip öğrencilerle sohbet ettiler ve gelecek çalışmaları için fikir teatisinde bulundular.

Öte yandan TUSAŞ’ın Ar-Ge Teknolojik Direktörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Üniversite İş Birlikleri Müdürü Süleyman Demir ve Teknolojik Yetkinlik Müdürü Mehmet Erdem Çorapçıoğlu ile TR Eğitim ve Teknoloji’nin Genel Müdürü Çağlar Demirkan ve İK Lideri Fatih Mahmut Bilici de DPÜ’nün standında öğrencilerle bir araya gelerek yürüttükleri çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler aldılar.

DPÜ takımı Karanda aynı zamanda çalışmalarını ulusal medyaya verdikleri röportajlarla DPÜ’nün gururu oldu. Karanda İHA Takımı öğrencilerinden Ahmet Aziz Bilgin, takıma şampiyonluğu getiren İHA için “Bizim İHA’mız normal drone ve sabit kalan İHA’arın bileşimi şeklinde tasarlandı. Dikey kalkış - iniş yapabilen ve aynı zamanda yatay hareket edebilen bir uçak formunda geliştirdik. Kendi yapmış olduğumuz bir mobil uygulamamız var. Bu uygulama üzerinden alan içine bir sipariş veriliyor. Verilen sipariş bizim yer istasyonuna düşüyor ve onaylanıyor. Ardından arkadaşlarımız siparişi araca yüklüyor ve araç dikey bir şekilde kalkış yapıp yatay şekilde adrese geçiyor" dedi.