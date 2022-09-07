Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali olan ve bu yıl beşinci kez yapılan Teknofest’te Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması’nda şampiyon olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) Karanda İHA Takımı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali olan ve bu yıl beşinci kez yapılan Teknofest’te Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması’nda şampiyon olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) Karanda İHA Takımı, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Teknofest’in akademik paydaşlarından olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, ödül töreninde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, akademik personel ve öğrenciler ile temsil edildi. Kütahya’da gerçekleştirilen Teknofest Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması’nda üniversiteye birinciliği getiren ve TUSAŞ Ödülü ile ödüllendirilen Karanda İHA, 30 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Teknofest Ödül Töreni’nde Altın Performans Birincilik Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

“Selçuk Bayraktar’dan şampiyonluk kupası”

Festivalin son gününde şampiyon unvanlı DPÜ ekibi Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Hasan Göçmez, Teknofest Kurum Temsilcisi Arş. Gör. Dr. Recep Uğur Acar, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Ali Samet Öngen ve stant ekibimizin katıldığı törende şampiyonluk kupasını Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın elinden aldı.

“Gençlerimizin başarıları göğsümüzü kabartıyor”

Gençlerin başarılarının göğüslerini kabarttığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “Üniversitemiz özellikle kuruluşumuzun 30. yılı ve Büyük Zaferin 100. yılında Teknofest’de güzel ve anlamlı kazanımlar elde etti. Elde edilen bu başarı üniversitemiz ve kıymetli ekibimiz DPÜ Karanda için çok güzel bir kazanım. Yeni dönemde hedefimiz daha çok alanda ve daha çok takımla geldiğimiz aşamaları bir ileri basamağa yükseltmek olarak belirledik. Gençlerimizin bu denli çalışkan ve üretken olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Takımlarda yer alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca burada Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ni TEKNOFEST Karadeniz’de temsil eden stant ekibimizden Arş. Gör. Dr. Recep Uğur Acar’a Arş. Gör. Dr. Ali Samet Öngen’e, bizlerin gözbebeği olan tamamen gönüllü olarak burada yer alıp halkımıza üniversitemizi anlatan öğrencilerimiz Gülsen Özdemir, Abdülmuttalip Şahan, Huriye Burçin Koç, İsa Barışan, Rohat Öztürk, Melek Durlanık ile ekip olarak katılım sağlayarak bizlere mutluluk veren Duscart ve Şahin Roket üyelerine teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

“Standımızın yıldızı Karanda”

Karanda İHA’nın elde ettiği şampiyonluk ve TUSAŞ Özel Ödülü gibi başarılardan büyük mutluluk duyduklarını belirten Teknofest takımlarından sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, “ Öncelikle DPÜ Karanda takımımızın Kıymetli Danışmanı Mühendislik Fakültemizin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Soydan Serttaş’ı, kaptan Makine Mühendisliği öğrencimiz Ömer Melih Sevici’yi, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine bölümünden öğrencilerimiz Kemal Metin, Ahmet Aziz Bilgin, Ahmet Kaan Beyaz, Eyüp Çilkaya, Hazal Esin Dündar ve Sefa İyik’i iki yılı aşkın süredir yürüttüğü çalışmalarının karşılığını aldıkları için en içten duygularımla kutluyorum. Ancak şunu da eklemek istiyorum ki, arkadaşlarımızın başarısı asla bir tesadüf değil ve beklediğimiz bir sonuçtu. İlk önce Kütahya’nın ev sahipliğindeki Serbest Görev Yarışları’nda da ilk günden bu yana büyük bir takım çalışması gösterdiler. Ardından büyük bir ekiple birlikte bu yıl ilk kez ‘Akademik Paydaş’ sıfatıyla yer aldığımız standımızda ziyaretçilerimize bir hafta boyunca yaptıkları çalışmalarını aktardılar. Kıymetli ekibimizin başarısının ne seviyede önemli olduğunu standımızı ziyaret ederek gençlerimizin çalışmalarını bizzat yerinde inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan’ın, TR Eğitim ve Teknoloji Genel Müdürü Çağlar Demirkan’ın, TUSAŞ Ar-Ge Teknolojik Direktörü Prof. Dr. Erdal Çelik’in, Üniversite İş Birlikleri Müdürü Süleyman Demir’in ve Teknolojik Yetkinlik Müdürü Mehmet Erdem Çorapçıoğlu ile TR Eğitim ve Teknoloji’nin Genel Müdürü Çağlar Demirkan’ın ve İK Lideri Fatih Mahmut Bilici’nin şampiyon takımımıza gösterdikleri ile vesilesi ile ifade etmek iterim. Kıymetli yöneticilerimize nazik ziyaretleri ve gençlerimize verdikleri motivasyon için buradan tek tek teşekkür ederim” diye konuştu.