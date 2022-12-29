Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Dumlupınar 100. Yıl Zaferi Kütahya Geleneksel Gençlik Ödül Töreni Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Dumlupınar 100. Yıl Zaferi Kütahya Geleneksel Gençlik Ödül Töreni Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

18 kategoride ödülün verildiği Dumlupınar 100.yıl Zafer Geleneksel Gençlik Ödüllerinde, bu yıl “Yılın İlim Topluluğu” kategorisinde İslami İlimler Fakültesi “Fıkıh Topluluğu” birinci oldu.

Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcısı Prof Dr. Hasan Göçmez, protokol ve topluluk üyeleri katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş Fıkıh Topluluğu Başkanı Cemil Enes Gökdağ’a ödülü takdim etti. Topluluk Başkanı Gökdağ yaptığı konuşmada,” Bizim diğer topluluklardan bir farkımız var biz yeni bir kurulan topluluğuz. Biz Mayıs 2022’de tohumlarımızı attık, yaz döneminde yeşerttik, 3 Ekim 2022 tarihinde Rektörümüzün onayıyla yeni kurulan topluluğuz. Daha üç ay olmadan biz bunları başardıysak güzel farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.