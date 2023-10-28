Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) merkezinde Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov’la kurumlar arası iş birliği konusunu görüştü.

Teşkilatın İstanbul’daki merkezini ziyaret eden Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’a Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Boz ve DPÜ Gelişim Stratejileri Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bülent Cırık eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Rektör başkanlığındaki üniversite heyeti, DPÜ ile TDT arasında iş birliği konusunun ele alındığı toplantıya katıldı.

Yapılan toplantıda iki kurum arasında akademik ve bilimsel konularda iş birliği yapılması, eğitim ve turizm alanlarında ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi ve tarafların söz konusu iş birlikleri için ilgili kurullarının çalışmaya başlaması konusunda görüş birliğine varıldı.

Karşılıklı iyi dileklerin sunulmasıyla sona eren toplantının ardından Rektör Kızıltoprak, Genel Sekreter Yardımcısı Azimov’a günün anısına çini bir tabak hediye etti.