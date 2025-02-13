Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında "Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uygulama Mutfağını Kullanma İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığında gerçekleşen imza törenine; Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Aydın Kayabaşı, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Cumali Koca ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Öztürk ile Tavşanlı MYO müdür yardımcıları, fakülte akademik ve idari personelleri katılım sağladı. İmzalanan protokol ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek mutfak uygulama derslerinde fakülte mutfağının kullanılmasıyla eğitimlere destek verilmesi hedefleniyor.

İmzaların atılmasının ardından Rektör Kızıltoprak; "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol sayesinde Tavşanlı’daki eğitim kurumları arasında daha güçlü bir birliktelik sağlanacak. Ortak projelerimizle öğrencilerimizin ve birimlerimizin gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu anlamlı iş birliği için Tavşanlı İlçe Millî Eğitim Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı özelinde tüm millî eğitim personeline teşekkür ederiz" dedi.

Program, fakültenin düzenlemiş olduğu kahvaltı programının ardından sona erdi.