Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine Doç. Dr. Sümeyye Sevinç’in asaleten görevlendirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili DPÜ İlahiyat Fakültesinden yapılan açıklamada,” Fakültemiz Dekan Yardımcılığı görevini yürütmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16/a maddesi ve Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca Doç. Dr. Ömer Faruk Söylev’in yerine 16 Ocak 2025 tarihinden itibaren Temel İslam Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sümeyye Sevinç asaleten görevlendirilmiştir. Özverili bir şekilde uzun süre idarecilik görevini yürüten Ömer Faruk hocamıza teşekkür ediyoruz. Sümeyye hocamıza yeni görevinde muvaffakiyetler diliyoruz” ifadelerine yer verildi.