Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) 30 yıl boyunca görev yapan emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mecit Eş’in adı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki amfiye verildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen törene Prof. Dr. Mecit Eş’in yanı sıra, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Şahmurat Arık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Duran, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Arif Kolay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademik personelleri ve davetliler katıldı.

92-2012 yılları arasında üniversitede görev yapan ve çeşitli kademelerde idari görevler de yürüten Prof. Dr. Mecit Eş, törende yaptığı konuşmada, " Bana bu onuru bahşettikleri için çok memnun oldum. Rektör hocamıza ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ben 10 yıl önce DPÜ’den emekli oldum. 10 yıldan sonra bile hatırlanmış olmak beni çok mutlu etti. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Mecit Eş, Üniversitemizin duayen hocalarındandır”

Törende katılımcılara hitap eden Prof. Dr. Kazım Uysal, " Üniversitemizin duayen hocalarından Mecit Eş hocam burada, hepiniz hoş geldiniz. Mecit hocamız bize zaman ayırdı buraya geldi. Mecit Eş hocamız Üniversitemizin kurulduğu yıllardan bu yana hizmet vermiş biri olup kendisi hocaların hocasıdır. Ben İİBF çalışanlarına, yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Amfilere isim verme geleneğimiz ilk değil. Güzel Sanatlar Fakültemizde 14 tane amfiye Kütahya’mızın sanat ve kültür insanlarının isimlerini verdik. Buraya da Mecit Eş hocamızın ismini verdik. Milletimize, devletimize emeği geçenlere bir vefa borcu olarak görüyoruz. Kimin emeği geçmişse onun önünde saygıyla eğiliyoruz. Bizim amacımız buraya gelen öğrencilerimiz bu isimleri tanısınlar, hayatlarını öğrensinler. Ben Mecit Hocamız’a üniversitemize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu koridorlarda dolaşan öğrencilerimiz Mecit Eş’i tanıyacak ve sonsuza dek ismi bu amfide yaşayacak. Mecit Eş’e bundan sonraki hayatında başarılar diliyor, üniversitemiz kapılarının kendisine her zaman açık olduğunu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Törenin ardından Rektör, Prof. Dr. Eş’i makamında ağırladı ve üniversiteye sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.