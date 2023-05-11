Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Kariyer ve Mezun Merkezi eş güdümünde ve üniversitenin farklı birimlerinden katılımlarla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin himayelerinde gerçekleştirilen İç Anadolu Bölgesi Kariyer Fuarı’nda (İKAF’23) paydaş üniversite olarak yerini aldı.

‘Yetenek Her Yerde’ temasıyla, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) himayelerinde, İç Anadolu Bölgesi Kariyer Fuarı, Fuar Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi de dahil İç Anadolu Bölgesinde yer alan diğer 19 paydaş üniversite ile ortak bir şekilde gerçekleştirildi. DPÜ’yü Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile Kariyer ve Mezun Merkezinden Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil ve Öğr. Gör. Bahar Yolvermez’in temsil ettiği fuara, CBİKO Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, İç Anadolu Bölgesi’ndeki üniversitelerinin rektörleri, bakanlıkların temsilcileri, çok sayıda özel sektör temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu, akademisyenler ve öğrencilerle birlikte mezunlar katıldı.

“DPÜ adına fuara 841 kişi katıldı”

Üniversitenin Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğü (DPÜ KAMER) aracılığıyla Evliya Çelebi yerleşkesinden 200 öğrenci ücretsiz olarak İKAF’23’e götürüldü. Kendi imkanlarıyla fuara katılım sağlayan öğrenciler de eklendiğinde DPÜ adına İç Anadolu Bölgesi Kariyer Fuarı’na katılım 841 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde öğrenci, mezun ve sektörün önemli isimlerini bir araya getiren, 10 bine yakın öğrencinin katılımıyla eşsiz bir atmosfer sunan İKAF’23, katılımcıların hem staj hem de iş imkanı bulabilmesine aracı oldu. Anadolu Üniversitesi, işveren ile öğrenci arasındaki fiziki ve psikolojik mesafeyi ortadan kaldıran İKAF’23’te gençlerin, işverenlerle birebir temas kurmasına fırsat sağlarken fuar çerçevesinde öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimi için etkinlikler düzenlendi.

“DPÜ’lü akademisyenler ve öğrencileri tarafından etkinlikler düzenlendi”

Fuar çerçevesinde düzenlenen 225 etkinlikten üçünde ise DPÜ’nün imzası vardı. Gerçekleştirilen etkinliklerin ilkinde Öğr. Gör. Adem Dönmez, “Dijital İllustrasyon Workshop” başlıklı etkinlikte katılımcılarla bir araya geldi. Seminere, kariyerini dijital sanatlar alanında ilerletmek isteyen öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Arş. Gör. Dr. Burak Yiğit ve öğrencileri Mert Yurtlu, Yılmaz Görkem Gül, Kadir Türkegül tarafından gerçekleştirilen “Dijital Resim Uygulamaları” konulu etkinliğe alana ilgisi olan öğrenciler katıldı. Öğr. Gör. Dr. Kudret Armağan’ın Eğitimde Motivasyon ve Stres Yönetimi semineri ise her kesimden katılımcılara açık biçimde ve büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Öte yandan etkinlik boyunca Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil ve Öğr. Gör. Bahar Yolvermez, fuara Kütahya’dan katılım sağlayan sponsor şirketlerin stantlarını ziyaret ettiler. DPÜ Kariyer ve Gelecek Topluluğu öğrencilerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde öğrenciler Kütahya’daki şirketleri yakından tanıma olanağı buldular.