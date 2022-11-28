İKAF23, 1-2 Mart tarihlerinde 19 paydaş üniversite ile Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Fuara ilişkin ayrıntılar önümüzdeki günlerde yoğun bir tanıtım çalışması aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak

Kütahya’da 21 bin 405 kadın KADES uygulamasını indirdi

Kütahya’da 21 bin 405 kadın KADES uygulamasını indirdi

Anadolu Üniversitesinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın başkanlığında düzenlenen toplantıda Dumlupınar Üniversitesini Rektör Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık ve Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil temsil etti.

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