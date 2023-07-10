Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) plaj hentbolu takımları Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası’nda bir ikincilik ve bir üçüncülük kazandı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 24.’sü düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası’na katılan Dumlupınar Üniversitesi Erkek Plaj Hentbolu takımı Türkiye 2.’si Kadın Plaj Hentbolu takımı Türkiye 3.’sü oldu.

Spor Bilimleri Fakültesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Antrenörlüğünü Dr. Aydın Şentürk’ün yaptığı takımımızı tebrik ederiz. Desteklerinden dolayı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şahmurat Arık’a, Dekanımız Prof. Dr. Çetin Özdilek’e ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanımız İbrahim Gürer’e teşekkür eder, üniversite hentbol takımımıza sonraki yıllarda da başarılar dileriz" denildi.