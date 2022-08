Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından (GSF) proje fikri ve tüm arayüz tasarımları ile akademik kayıtlarının yapıldığı, DPÜ Mühendislik Fakültesinin ise yazılım kısmını hazırladığı Dumlupınar Meydan Savaşı’nın kazanıldığı bölgeyi ziyaret edecek turistler için hazırlanan Büyük Taarruz adlı mobil uygulama yayımlandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından (GSF) proje fikri ve tüm arayüz tasarımları ile akademik kayıtlarının yapıldığı, DPÜ Mühendislik Fakültesinin ise yazılım kısmını hazırladığı Dumlupınar Meydan Savaşı’nın kazanıldığı bölgeyi ziyaret edecek turistler için hazırlanan Büyük Taarruz adlı mobil uygulama yayımlandı.

Kurtuluş Savaşının büyük bir zaferle sonuçlandığı ve “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri” emrinin verildiği Kütahya’nın, adını bu zaferden alan eğitim kurumu olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde yürütülen lisansüstü tezlerden bir tanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi aracılığıyla ve Bilimse Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün desteğiyle bölgenin turistler tarafından ziyaretine kolaylık sağlayan bir mobil uygulamanın hazırlanmasını sağladı. DPÜ GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin’in danışmanlığı ve yürütücülüğünde, Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı lisansüstü öğrencilerinden birisi olan Deniz Babilik’in 30 Ağustos Meydan Muharebesi Güzergahı Dijital Bilgilendirme Tasarımı Uygulamaları başlıklı tez çalışmasının sonucunda ortaya çıkan Büyük Taarruz adlı mobil uygulama, dijital ortamda kullanıma sunuldu. Uygulama çerçevesinde Kurtuluş Savaşı’nda tarihi öneme sahip yerlerin konumları ve önemine ilişkin bilgiler yer alıyor.

“Projemizi Büyük Taarruz’un 100. yılına yetiştirdik"

Projeyi Büyük Taarruzun 100. yılına yetiştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Levent Mercin, “ Türk milletinin ve onu oluşturan bireylerin asli görevlerinden biri, Türk tarihine altın harflerle yazılan Milli Mücadele örneği Büyük Taarruzu asla unutmamaları ve unutturmamalarıdır. Bu, konuya vakıf olan her Türk evladının sorumluluğunda yer alan önemli bir olgudur. Çünkü bir kuşak sonrası ile öncesi arasında bağ kurmak, Türk Milletini oluşturan her ferdin sorumluluğu yanında, olması gereken bir vefa borcudur. Türk Milleti her yıl bu zaferi büyük bir coşku ile kutlamakta, belgeseller hazırlamakta ve törenler düzenlemektedir. Ancak yapılan araştırma ve incelemelere göre, Dumlupınar Meydan Muharebesinin yapıldığı bölgede yer alan şehitliklerle ilgili buraya gelen ziyaretçilerin bir rehbere ihtiyaç duymadan bilgi edinebileceği, tarihi bilgileri içeren mobil uygulama karekod sistemine rastlanmamıştır. Bu alanda görülen eksikliğin, Büyük Taarruz adlı mobil uygulama ile giderilmesi amaçlanmıştır. Lisansüstü Eğitim Enstitümüzün Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı öğrencilerinden birisi olan Deniz Babilik’in yürüttüğü tez çalışmasının uygulama kısmı, yaptığımız girişimler sonucu DPÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DPÜ BAP) tarafından 2022 -17 koduyla Hızlı Destek Projesi olarak kabul edildi. Biz de Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı arşivlerinden, aralarında DPÜ GSF tarafından hazırlanan Bir Zaferin Doğuşunun da olduğu belgesellerden ve canlı kaynaklardan yararlanarak Büyük Taarruz adlı uygulamayı, tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruzun 100. yılında hayata geçirdik. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen mobil uygulama, karekod sistemi ile Büyük Taarruz güzergahında yer alan şehitlikler tarihi beldelerde duyuru tabelaları üzerine basılmış okunması güç ve küçük yazılar yerine ziyaretçilerin okumasını kolaylaştıracak çözüm yöntemlerini içermektedir” dedi.

“Uygulama, bölgenin bir rehber olmadan gezilmesini sağlayacak”

Uygulamanın bölgenin bir rehber olmadan gezilmesini sağlayacağına vurgu yapan Levent Mercin, “Proje çerçevesinde ortaya çıkan ürünün, bugüne kadar bölge ve Milli Mücadele ile ilgili bilgi, belge ve görseller sunan bir uygulamanın olmamasından kaynaklı boşluğu dolduracak olmasını ve turistlerin bir rehbere ihtiyaç olmadan bölgeyi gezebilmesini sağlamasını bekliyoruz. Türkçe yanında İngilizce olarak da kullanılabilecek uygulamanın, ilgiyi ve odaklanmayı arttıran görsel iletişim tasarımı ürünlerinden biri olan dijital bilgilendirme tasarımlarını sunacak olması, Türk tarihindeki böylesi önemli bir Milli Mücadele örneğinin dijital ortama taşıyarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlaması bakımından önemli ve özgündür. Uygulama Android ve iOS işletim sistemine sahip telefonlar için kullanıma sunuldu. Projede görev alan danışmanlarımız, Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, Doç. Dr. Arif Kolay, Doç. Dr. Eren Evin Kılıçkaya, Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Şakir Turan’a ve proje araştırmacıları Deniz Babilik, Burakcan Kolay, Muhammed Furkan Yağmur ve Yusuf Yıldırım’a verdikleri katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.