Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin 30 Ağustos Zaferinin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) ev sahipliğinde düzenlediği 22’den 22’ye temalı Uluslararası Afiş Tasarım Yarışması Sergisi, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al’ın katılımıyla açıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin 30 Ağustos Zaferinin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) ev sahipliğinde düzenlediği 22’den 22’ye temalı Uluslararası Afiş Tasarım Yarışması Sergisi, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al’ın katılımıyla açıldı.

SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Sanat Galerisi’nde düzenlenen serginin açılışına DPÜ Rektörü Kazım Uysal, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin Turgay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültemizden etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, 30 Ağustos 2022 Zafer Bayramı haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen uluslararası afiş yarışmasında, şehitlerin anılması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının gösterdiği milli mücadele konusunda farkındalık oluşturulmasının ve 30 Ağustos destanının gelecek kuşaklara görsel bir kültür mirası olarak aktarılmasının amaçlandığı kaydedildi.

“Amacımız istikbale derdimizi sanatla anlatmak”

22’den 22’ye temalı sergiyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Rektör Kazım Uysal, üniversite olarak böyle bir sergi düzenlemekten memnun olduklarını dile getirdi. Kurtuluş Savaşı’nı en iyi şekilde gençlere aktarmakla zorunlu olduklarını vurgulayan Rektör Uysal, amaçlarının istikbale dertlerini sanatla anlatmak olduğunu aktardı ve sergide emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Serginin açılışında bir konuşma yapan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ise gençlere 30 Ağustos Zaferinin ruhunu anlatmak düşüncesiyle yola çıktıklarını belirterek iş birliğinde emeği geçen Rektör Uysal’a teşekkür etti.

Rektörlerin ardından kısa bir konuşma yapan Dekan Prof. Dr. Levent Mercin, yarışmanın uluslararası düzeydeki hikayesini ve serginin amacını anlattı. Prof. Dr. Mercin sergiye destek verdikleri için Sakarya Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi rektörlerine, dekanlarına ve sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sergi, 27 Kasım 2022 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Öte yandan sergi açılışı öncesi Rektör Kazım Uysal, Rektör Prof. Dr. Al’ı ziyaret ederek iki üniversitenin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Rektör Uysal, Rektör Al’a görevinde başarılar dileyerek çalışmalarından dolayı tebrik etti.