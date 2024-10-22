Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nde (GSF) Rafadan Tayfa Film Yönetmeni İsmail Fidan’ın konuşmacı olarak katıldığı ’açılış dersi ve animasyon üzerine söyleşi’ etkinliği düzenlendi.

GSF Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Güzel Sanatlar Fakülte Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, personeli ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin açılış dersi etkinliğinin çok önemli bir söyleşiyle açıldığını kaydederek, konuk İsmail Fidan’ın aktaracağı deneyimlerle öğrencilerin büyük bir kazanım elde ettiğini söyledi.

Katılımcılara deneyimlerini aktararak animatörlük kariyeri üzerine bilgiler veren Rafadan Tayfa Film Yönetmeni İsmail Fidan, animasyonun her yaştan izleyiciye hitap etmesiyle evrensel bir yönü olduğunu ifade etti. Rafadan Tayfa’nın Türkiye’de yerli ve yabancı en çok izlenen animasyon olduğunu kaydeden ve yapımın Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok ülkeden istendiğini söyleyen İsmail Fidan, "Rafadan Tafya ülke sınırlarını aşan bir iş oldu. Bunda en büyük başarının bu filmin Türkiye’de en çok izlenen animasyon serisi olmasının büyük etkisi var. Çünkü yerelde var olmayan bir işin küresel ölçekte kabul görmesi çok da mümkün değil" dedi.

Rafadan Tayfa’nın karakter tasarımı, seslendirme ve senaryo yazımının büyük bir ekip çalışması olduğunu ifade eden Fidan, sektördeki kariyer imkanları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Rafadan Tayfa’nın tanıtım videosunun ardından soru-cevap bölümünün yapıldığı etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.