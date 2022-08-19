Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin (GSF) 2022 Yılı Özel Yetenek Sınavları sona erdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinin (GSF) 2022 Yılı Özel Yetenek Sınavları sona erdi.

Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Güzel Sanatlar Fakültesinin dersliklerinde düzenlenen sınavlara 732 öğrenci başvuruda bulundu. Sabah saatlerinde fakülteye gelen öğrenciler salgın önlemlerine dikkat edilerek ve ateş ölçümleri yapılarak sınıflarına alındılar. Sınav öncesinde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, sınıflarda incelemelerde bulundu ve adaylarla kısa bir süre sohbet etti. Sınav salon başkanları eşliğinde imgesel bir konunun betimlenmesinin beklendiği ve bir saat süren sınavda öğrenciler kendilerine verilen soruya bağlı kalarak kara kalem tekniğiyle çizdikleri çalışmalarıyla 2022-2023 Akademik Yılı’nda Fakültenin kabul edeceği 140 öğrenciden biri olmak için ter döktüler

“Sınav sonuçları GSF tarafından duyurulacak”

Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Sınavlarının sonuçları, farklı üniversitelerde görev yapan kurul üyeleri tarafından değerlendirmesinin ardından fakültenin internet sitesinden duyurulacak. Kesin kayıt hakkı kazanan asil adayların kayıtları 23-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Kontenjan açığı olması durumunda yedek listede yer alan adaylar 29 Ağustos - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında açık kalan kontenjanlara ön başvuru yapabilecek.

Adaylar kayıt süreciyle ilgili ayrıntılı bilgiye fakültenin internet sitesi ve sosyal medya sayfalarından ulaşabilecek.