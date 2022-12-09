Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu Nurcan Günay, Bursa Büyükşehir Belediyesinin uluslararası düzeyde düzenlediği tasarım yarışmasında desen kategorisinde birincilik ve jüri özel ödülü olan İpek ve Çini Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu Nurcan Günay, Bursa Büyükşehir Belediyesinin uluslararası düzeyde düzenlediği tasarım yarışmasında desen kategorisinde birincilik ve jüri özel ödülü olan İpek ve Çini Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından “Hediyen Bursa Olsun” sloganıyla düzenlenen ve uluslararası düzeyde 727 tasarımcının katıldığı Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması’nda Lisansüstü Eğitim Enstitümüzde Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı yüksek lisans eğitimi alan GSF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunumuz Nurcan Günay, hem desen kategorisinde birincilik, hem de jüri özel ödülü olan ‘İpek ve Çini Ödülü’nü almaya hak kazandı.

GSF Dekanı ve aynı zamanda Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Mercin, öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.