Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı hizmetlerinden olan ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet, eşya desteğine yönelik DPÜ GiysiBank hizmetlerine devam ediyor.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının bünyesinde çalışmalarını sürdüren GiysiBank, Kurban Bayramı öncesinde de Kütahya’daki mahalle ve köylerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara muhtarlar aracılığıyla kıyafet dağıtımı yaptı. Evliya Çelebi Yerleşkesi Sosyopark’ta bulunan ve kurulduğu günden tüm öğrencilere ücretsiz olarak çeşitli giyim eşyaları desteği sunan GiysiBank, kendi imkanlarının yanı sıra, personelin bağışları ve Türk Kızılay iş birliği ile Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketinin hemen sonrasında deprem bölgesinde kıyafet ve eşya dağıtımı ile takdir toplamıştı.

Mahalle ve köy muhtarları aracılığı ile ihtiyaç sahibi aile ve çocuklara ulaştırılan hizmet için memnuniyetlerini belirten muhtarlar, bu güzel hizmet için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür ve takdirlerini ifade ettiler.