Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu’nda Eğitimci Yazar Geylani Akan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Tükenen Hazine; Hayat-Hayatın Anlamı” isimli konferans düzenlendi.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulu’nda Eğitimci Yazar Geylani Akan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Tükenen Hazine; Hayat-Hayatın Anlamı” isimli konferans düzenlendi.

Emet Anadolu Gençlik Derneği, İdealist Gençlik Topluluğu, Anadolu Gençlik Derneği Kütahya Şubesi ve Emet Meslek Yüksekokulu tarafından Emet MYO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı Eğitimci Yazar Geylani Akan’ın yanı sıra MYO Müdürü Öğr. Gör. Vedat Bakır, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Vedat Çetin, Öğr. Gör. Serkan Yücel, Emet AGD Saadettin Karataş, Emet Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Ramazan Seval, çok sayıda davetli, akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Konferansta ’’Tükenen Hazine; Hayat - Hayatın Anlamı” bir sunum gerçekleştiren Eğitimci Yazar Geylani Akan , Konuşmasında Ne Yaparsam Hayatım Anlamlı Olur?, Nasıl buraya geldim? şeklindeki soruya İslam’ın cevabı, Allah’ın iradesiyle ve bilinçli planıyla burada olduğumuz, sosyal medya uygulamalarının kişiyi yalnızlaştırdığına dikkat çeken Geylani Akan, Dini ve Milli değerlerimize tarihimize, kültürümüze bağlı kalmanın önemi anlattı.

Konferans, Emet AGD Saadettin Karataş’ın Yazar Geylani Akan ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Vedat Bakır ’a günün anlam ve önemine binaen hediye takdimi, Meslek Yüksekokulu Müdürü Vedat Bakır’ın da Yazar Geylani Akan’a hediye takdimiyle sona erdi.