Kütahya Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı Emet Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan 7 bölüme toplamda 365 öğrenci alımı yapılacağı bildirildi.

Çocuk gelişimi ve aynı bölümün ikinci öğretimi, Kimya teknolojisi, Maliye, Sağlık kurumları işletmeciliği, aynı bölümün ikinci öğretimi ve sosyal hizmetler bölümü bulunan Emet Meslek Yüksekokulu bünyesinde toplamda 365 öğrenci kontenjanı açıldı.

EMYO’nun tanıtımı yapılırken, okul bünyesindeki donanım yanı sıra Emet ilçesinde bulunan KYK yurdu, okula yakın konumda bulunan Eti Maden Gençlik merkezi tanıtımları da yapılıyor.

Üniversiteye kayıtlar 27 Temmuz 2023 tarihinde başlarken son müracaatlar 8 Ağustos 2023 gece 24.00’te sona erecek. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.