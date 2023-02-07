Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arama Kurtarma Topluluğu (DPÜ-AKUK) Kahramanmaraş merkezli depremin ardından arama kurtarma ve sosyal yardım çalışmalarına katılmak üzere Gaziantep’e doğru yola çıktı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Arama Kurtarma Topluluğu (DPÜ-AKUK) Kahramanmaraş merkezli depremin ardından arama kurtarma ve sosyal yardım çalışmalarına katılmak üzere Gaziantep’e doğru yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan büyüklüğü 7,7 olarak açıklanan ve toplam 10 ili etkileyen depreme ilişkin haberin gelmesinin ardından DPÜ Arama ve Kurtarma Topluluğu Topluluk Başkanı Prof. Dr. Hakan Aykul başkanlığında hazırlıklarına başladı.

Yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi alan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Türkiye’nin çok büyük bir afetle karşı karşıya olduğunu belirterek şunları söyledi: Yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Cenabı hak millete sabır versin, metanet versin, dayanma gücü versin. Kolay bir musibet değil bu, içinde yaşadığımız coğrafyada bu tür musibetlere zaman zaman maruz kaldığımız bir gerçek. Allah bundan daha büyüğünü göstermesin. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak da biz vatandaşlarımızın, depremzedelerimizin yanındayız. Öncelikle öğrencilerimize hiçbir mağduriyet yaşatmayacağız. Kütahya’da kan bağışında bulunduk, arkadaşlarımızı teşvik ediyoruz. Diğer yardım kampanyalarıyla birlikte yapabileceğimiz her şeyi yapmak için gayret ediyoruz. Aramızdan seçtiğimiz kahraman temsilcilerimizi bölgeye çalışmak için gönderiyoruz. Allah sizlerin yardımcısı olsun, yolunuz açık olsun. İnşallah güzel işlere imza atarsınız ve sağ salim dönersiniz.”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile eş güdümlü biçimde hazırlıklarını tamamlayan DPÜ AKUK ekibi, kendilerine çizilen rota dahilinde Antalya üzerinden Gaziantep’e doğru yola çıktı. DPÜ AKUK üyeleri, kendilerine verilen görevler çerçevesinde deprem sonrası arama kurtarma ve sosyal yardım çalışmalarına katkı ve destek sağlayacaklar.