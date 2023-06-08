Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFEMER) tarafından kurulan arama kurtarma ekibinin üyeleri için başarılıyla tamamlanan eğitim sürecinin ardından sertifika töreni düzenlendi.

Türkiye’de yaşanan afet ve acil durumlarda arama kurtarma yapacak donanımlı ekiplere ihtiyaç duyulması durumunda göreve hazır olmak üzere DPÜ-AFAMER Müdürü Prof. Dr. Hakan Aykul öncülüğünde ve Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DPÜ DİSGÜM) aracılığıyla oluşturulan ve üniversite personelinden oluşan 27 kişilik arama kurtarma ekibi Prof. Dr. Hakan Aykul ve Öğr. Gör. Bülent Buldu tarafından 3 hafta boyunca teorik ve uygulamalı eğitim alan ekip enkazda kalan kişilerin kurtarılması tatbikatının her aşamasını başarıyla gerçekleştirdi. Tatbikat esnasında çalışmaları izlemek üzere enkaz alanına gelen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ekip çalışmasını yakından takip ederek tüm ekibi başarılı tatbikat nedeniyle tebrik etti.

Ekibin eğitiminin DPÜ AFAMER birimi tarafından gerçekleştirildiğini belirten ve kendisi de arama kurtarma ekip üyesi olarak eğitim alan DİSGÜM Müdürü Öğr. Ahmet Danış çok büyük emeklerle eğitimleri veren Prof. Dr. Hakan Aykul’a ve Öğr. Gör. Bülent Buldu’ya ve gönüllü olarak ekibe katılan ve ağır eğitimlerini başarı ile tamamlayan ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Eğitimlerin ardından ekip üyeleri için Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi’nde düzenlenen sertifika programının açılışında Prof. Dr. Aykul’dan sonra bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında arama kurtarma yapacak donanımlı ekiplerin varlığının çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak ekibin insanlığa faydalı bu kutsal görevi üstlenmelerini takdir ettiklerini dile getirdi.

"DPÜ afetler konusunda üstüne düşeni yapıyor"

Gelecekte afetlerin bu denli zarara yol açmamasını dileyen Prof. Dr. Uysal, DPÜ’nün bu anlamda üstüne düşeni yapması gerektiğinin bilincinde olduğunu kaydetti. Teşekkür konuşmasının ardından sonra tüm ekibe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Hakan Aykul tarafından sertifikaları verildi.

Verilen eğitimlerle ilgili DPÜ AFAMER’den yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Arama ve Kurtarma Ekibinin eğitimleri her yıl düzenli aralıklarla tekrarlanacaktır. Ayrıca ekip, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) denklik sistemine dahil olarak yetkinlik ve yeterliliğini tescilleme girişimlerine başlandı. Ekibimiz, ulusal ve uluslararası afetlere müdahalelerde üzerine düşen görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacaktır" denildi.