Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayının altılı masada yer alan siyasi partilerin genel başkanlarından olması gerektiğini söyledi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayının altılı masada yer alan siyasi partilerin genel başkanlarından olması gerektiğini söyledi.

Erzurum’da partisinin il binasının açılışını yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Uysal, “Geç kaldığımızı düşünmüyorum siyasetin tabii bir zamanlaması var. Tabii momentumu var. Sadece aday değil çok sayıda siyasi kararın alınacağı bir süreç işliyor. Bugün muhalefetin aday problemi yoktur. Hepimizin ortak kanaati bu seçimlere ortak bir cumhurbaşkanı adayı ile gidilmesidir. Sayın Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere sayın Akşener de dahil olmak üzere altılı masa etrafında bulunan siyasi partilerin yeri zamanı geldiğinde bu manada beklentiyi karşılayacak bir adayı ortaya çıkarmak notasında herhangi bir problemi bulunmadığını açık yüreklilikle ifade edebilirim. Prensip düzeyinde içine düştüğümüz siyasi halin toplumsal şartların önümüze çizdiği sınırlar imkanlarla, psikolojik sınırlar toplumsal sınırlar bütün bu sınırları da gözeterek siyasetin reel bir denklemi var onu da gözeterek önümüzdeki süreçte adayımızı da açıklayacağız. Bugün ortak bir aday çıkarma noktasında irademiz var. Bu ortak adayında tabii olarak en azından bizim perspektifimiz bu siyasal süreci sadece bir iktidar değişimi değil aynı zamanda bir kurucu akılla beraber adeta bir yıkım mühendisliği ile kurumsal derinliği yok edilmiş Türkiye Cumhuriyeti devletini yeniden inşa edecek kurullarıyla kurallarıyla değerleriyle ortaya koyacak bir siyasi liderliktir. Bununda tabi olanı siyasi parti genel başkanlardan birisinin aday olmasıdır. Bu demokrat parti olarak bizim düşüncemizdir” diye konuştu.