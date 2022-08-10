Kastamonu’da yaşayan Orhan Öztürk Topçu’nun "Dozer" isimli köpeği, Ankara’da köpeklerin özellikleri ile yarıştığı yarışmada birincilikle döndü.

Kastamonu’da yaşayan Orhan Öztürk Topçu’nun "Dozer" isimli köpeği, Ankara’da köpeklerin özellikleri ile yarıştığı yarışmada birincilikle döndü.

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde Uluslararası Avrasya Köpek Irkları ve Sokak Köpeklerini Koruma Geliştirme Federasyonu (AVKIF) tarafından WAD Türkiye Şampiyonası Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk Standartları Yarışması düzenlendi. Yarışmaya Kastamonu’dan katılan Orhan Öztürk Topçu, “Dozer” isimli çoban köpeğiyle birinciliği elde ederek Eylül ayı içerisinde İstanbul’da düzenlenecek olan WAD Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Türkiye’nin birçok ilinden getirilen yaklaşık 250 civarında köpek, podyumda ırklarının özelliklerini sergileyerek birincilik için mücadele etti.

Çocukluğundan beri köpek besleyen Orhan Öztürk Topçu, düzenlenen yarışma ile Türk çoban köpeği ırklarının tanıtılmasının hedeflendiğini belirterek, kendilerinin de bu amaçla yarışmaya katıldıklarını kaydetti.

Ankara’da elde ettiği birincilik ile İstanbul’da Eylül ayında gerçekleştirilmesi hedeflenen WAD Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandığını ve bu yarışmaya da katılacağını söyledi. Topçu, 8 etaptan oluşan yarışmanın 4’üncü etabında Köpek Irk Standartları Yarışmasının düzenlendiğini ve bu yarışmaya da ‘Dozer’ isimli köpeğiyle katıldığını anlatarak, “Yarışma Şereflikoçhisar ilçesinde düzenlendi. Dozer isimli köpeğim, 36 ay üstü boz çoban köpeği kategorisinde yarıştı. Burada birinci gelerek İstanbul’da yapılacak olan finale davet edildik. Eylül ayı içerisinde yapılması planlanan yarışmaya da inşallah katılacağım” dedi.