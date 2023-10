Kapılarını açmaya hazırlanan Downtown Eğlence ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen tanıtım gününde, binlerce ziyaretçi şehrin yeni buluşma noktasını deneyimleme imkanı buldu.

Türkiye’nin en büyük karma projesi olan Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi, çok yakında kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. Bursa’yı dünya markalarıyla buluşturacak olan Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nin açılışı öncesinde düzenlenen tanıtım etkinliğinde binlerce ziyaretçi, Bursalılara ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını açacak ve 200 dünya markasını çatısı altında buluşturan Downtown’u deneyimleme imkânı buldu. Ferah mimarisi, sosyal ve kültürel alanlarının yanı sıra devasa boyuttaki oyun alanı, Dasdas performans sanatları merkezi, dijital müzesi ve cadde dükkanlarıyla, ziyaretçilerine farklı bir alışveriş ve eğlence anlayışı sunan Downtown, Avrupa’nın en büyük ikinci gösteri havuzuyla ise davetlileri adeta büyüledi.

Tüm gün boyunca Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’ni dolduran ziyaretçiler, Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış öncülüğünde, merkezin tüm alanlarını dolaşma imkanı buldu. Türkiye’nin en büyük oyun alanını deneyimlerken, dijital müzede renkli dakikalar geçiren misafirler, ferah terasında müzik ziyafeti çekerek dinlendi.

"Bursa bambaşka olacak"

Tüm misafirlere Dowtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nin, yapısal ve hayati özelliklerini anlatan Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, Downtown açıldıktan sonra Bursa’da her şeyin bambaşka olacağını söyledi. Sokak ve mahalle alışkanlıklarının toplumda önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Ahmet Atış, “Dünya hızla değişiyor. Bu değişimde insanların yaşam alışkanları da değişiyor. İnsanlar artık ulaşılabilirliğin konforuna alışmış durumdalar. Bu yüzden her şeyi bulabildiğimiz mahalle kavramının yerini her şeyden de fazlasını bulabildiğimiz yaşam alanları alıyor. Downtown, herkesin her şeye kolaylıkla ulaşabileceği bir eğlence ve yaşam imkanı sunuyor. Dünyadan ve yurdun her yanından misafirleriyle Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi, göreceksiniz ki kısa süre içinde şehrimizin çehresini değiştirecek. Yılda 15 milyon misafir beklediğimiz karma yaşam alanımızda insanlar kendilerini adeta şehrin içine kurulmuş yeni bir şehirde hissedecekler” diye konuştu.

"Sektörün bakış açısını değiştirecek"

Dowtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nin açılışı ile birlikte gayrimenkul sektörünün bakış açısının da değişeceğine dikkati çeken Ahmet Atış, “Ben gayrimenkul sektörünün geleceğinin yaşam alanları oluşturma konseptinde olduğuna inanıyorum. Çünkü, sektörümüz için karma yaşam alanlarında, kiralama ve satış gelirlerinin yanına artık yaşam alanlarının geri hizmetlerini karşılama, yönetim, danışmanlık gibi yeni kazanç alanları da açılıyor. Downtown’la birlikte ülkemizde de artık daha tanınır hale gelen gayrimenkul yatırım fonları da emlak sektöründe yeni çağın anahtarlarından olacak. Biz Atış İnvest aracılığıyla ve Re-Pie ortaklığıyla Downtown AVM’nin gayrimenkul yatırım fonlarını talebe arz ettik. Bunun sonucunda çok kısa bir sürede 3 milyar TL’yi aşan değeriyle Atış İnvest Türkiye’nin en büyüğü konumuna geldi. Bu yüzden biz inanıyoruz ki Downtown, önce bölgeyi kalkındıracak, sonra sektöre bir ivme kazandırarak gayrimenkul üretimi vizyonunu ileri taşıyacaktır” dedi.

"Şehrin içinde yeni bir şehir"

Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde keyifli bir gün geçiren ziyaretçiler, hayata geçirilen yaşam alanından oldukça etkilendiklerini dile getirirken, Bursa’nın yeni cazibe merkezi olan Downtown ile şehrin içinde adeta yeni bir şehir kurulduğunu belirtti. Modern konutlarının yanı sıra Bursalıların 200 dünya markasını bir arada bulabilecekleri tek merkezin Downtown olduğunu dile getiren ziyaretçiler, Dasdas performans sanatları merkezi ile dijital müzenin ise şehrin kültür-sanat yaşamına yeni bir boyut getireceğini söyledi. Konuklar, Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nin açılışını büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi.